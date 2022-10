Sorpresa Apple: il potentissimo iPad Pro con chip M2 è arrivato!

Nel corso della WWDC 2022 Apple ha presentato i MacBook M2, primi dispositivi dotati del chip di nuova evoluzione del colosso di Cupertino, insieme a iOS 16 e iPadOS 16, con quest'ultimo che introdurrà finalmente la funzione Stage Manager su iPad.

Nel frattempo sono stati presentati iPhone 14 e iPhone 14 Pro, dotati di iOS 16 e delle sue tantissime novità, ma di Stage Manager e del nuovo concetto di tablet della mela ancora nulla, perlomeno finora.

Infatti, un po' a sorpresa nonostante in molti si aspettassero una qualche presentazione da parte della compagnia, Apple ha presentato una nuova ondata di prodotti per questo 2022, tra cui i primi iPad con iPadOS 16.

Parliamo del nuovo iPad Pro, quindi. Il primo tablet Apple dotato del potentissimo chip M2, che porta ancora una volta su questo segmento le prestazioni dei desktop di Cupertino e la loro efficienza. Con questo processore, Apple promette il 15% in più di velocità sul chip M1, oltre a una GPU con prestazioni grafiche fino al 35% più elevate.

Inoltre, iPad Pro potrà avvalersi del Neural Engine 16-core del chip M2, che può elaborare "15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1, rendendo iPad Pro ancora più potente quando impegnato in operazioni di machine learning".

Grazie al nuovo OS, inoltre, l'utente potrà beneficiare delle funzionalità multitasking rinnovate di Stage Manager, oltre alla possibilità di utilizzare app di livello desktop e la Modalità Riferimento per sfruttare al meglio il display Liquid Retina XDR di iPad Pro 12,9".

I nuovi iPad Pro potranno essere ordinati già a partire dal 18 ottobre sul sito ufficiale mentre per gli store ci sarà da attendere il 26 dello stesso mese.

Sia il modello da 11 che quello da 12,9 pollici saranno disponibili in grigio siderale e argento nei tagli da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. Per quanto riguarda i prezzi, invece, il nuovo iPad Pro da 11" partirà da 1069 euro per il modello WiFi e 1269 per la variante WiFi + Cellular.

L'iPad Pro da 12,9 pollici, invece, partirà rispettivamente da 1469 euro e 1669 euro. Apple Pencil di seconda generazione è compatibile con i nuovi modelli, ma venduta separatamente.