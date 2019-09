Sorpresa in Apple Watch 5 da 40mm: la batteria è più grande di Series 4

I ragazzi di iFixit, come di consueto, ha smontato i nuovi prodotti Apple disponibili sul mercato da qualche giorno. Tra i vari teardown pubblicati sono presenti anche quelli su Apple Watch Series 5, sia nella variante da 40 che 44 millimetri. A differenza di quanto ipotizzato, sono emerse delle importanti novità.

La batteria di Apple Watch 5 infatti è avvolta in una nuova custodia in metallo, probabilmente costruita in alluminio, diversa rispetto a quella che circonda la maggior parte delle batterie agli ioni di litio.

Secondo iFixit, questa nuova protezione è progettata ha portato ad un risparmio di spazio. A livello di dimensioni fisiche infatti le batterie della Serie 5 non sembrano essere cambiate in modo significativo rispetto alla Serie 4, mentre per quanto riguarda la capacità quella dei nuovi modelli è del 10% maggiore rispetto al predecessore: 0,944 Wh rispetto ai 0,858 Wh precedenti.

iFixit sostiene anche che l'involucro metallico rende la batteria fisicamente più resistente, in quanto più difficile da forare.

A quanto pare però questa novità sarebbe presente solo nel modello da 40mm e non in quello da 44mm. E' probabile che la scelta sia dettata dall'esigenza di montare una batteria più grande per garantire maggiore autonomia, o che sia semplicemente un test effettuato sulle versioni più piccole.

Le principali recensioni hanno promosso il lavoro portato avanti da Apple con la Series 5, in particolare con il display always-on.

(Nell'immagine presente in calce mostriamo le differenze tra le batterie: a sinistra è presente quella di Apple Watch 5 da 40mm, ed a destra quella delle Serie 4.)