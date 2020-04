Sorpresa dalla Cina: Xiaomi Mi Band 5 potrebbe essere presentato oggi

A qualche mese di distanza dalla pubblicazione delle ultime notizie su Xiaomi Mi Band 5, dalla Cina arriva una piacevole notizia. Mijia, il marchio della società asiatica che produce anche dispositivi indossabili, ha in programma un evento per la giornata di oggi. Secondo molti potrebbe essere l'occasione per mostrare il nuovo smart band.

Nel teaser pubblicato sulla pagina Weibo infatti Mijia fa riferimento a nuovi dispositivi indossabili, ecco perchè il collegamento è risultato immediato a molti.

Secondo le indiscrezioni trapelate in passato, la quinta generazione del braccialetto potrebbe sfoggiare uno schermo più grande da 1,2 pollici (Mi Band 4 si è fermato a 0,95 pollici), ma dovrebbe vedere anche l'introduzione in Europa ed Italia dei pagamenti NFC, che fino ad ora erano confinati alla versione cinese. A riguardo però le perplessità sono tante, per il fatto che al momento ancora non è disponibile sul mercato internazionale il servizio Mi Pay, ma non è escluso che Xiaomi spinga gli utenti ad utilizzare Google Play.

Incertezza anche sulla data di lancio e soprattutto il prezzo, ma qualora i rumor dovessero rivelarsi veritieri, l'arrivo di tutte queste informazioni sarebbe davvero dietro l'angolo.

Sarà quindi una giornata da seguire attentamente, in quanto altre voci di corridoio parlano anche di un annuncio in giornata per iPhone SE2.