Sorpresa: Clippy è tornata e la potrete presto trovare su Microsoft Teams

Clippy è una delle mascotte più amate di Microsoft, benché l'azienda non le abbia reso onore negli ultimi anni: la famosa graffetta di Office, infatti, non è presente nelle versioni più recenti di Word, PowerPoint ed Excel, mentre alcune sue tracce si ritrovano solo in uno sfondo di Microsoft Teams. Tuttavia, Clippy potrebbe riprendersi la scena molto presto.

La graffetta sarà infatti la protagonista di una serie di emoji su Microsoft Teams, che comporranno un pack di sticker per la piattaforma di videoconferenze di Redmond. Il ritorno dell'iconica mascotte non è inaspettato, specie perché i fan hanno dimostrato di amare Clippy in un sondaggio di Microsoft dello scorso luglio.

Microsoft ha commentato il ritorno di Clippy dicendo che "è tutto vero - Clippy ha accettato di uscire dalla pensione! Che la abbiate amata o odiata, Clippy è tornata sotto forma di uno sticker pack retro su Teams". Potete vedere gli sticker nell'immagine in calce, mentre la loro uscita dovrebbe essere imminente.

Un interessante retroscena del ritorno di Clippy è che gli adesivi per Teams somigliano incredibilmente a quelli realizzati "clandestinamente" due anni fa da un gruppo di dipendenti al lavoro su Office, ma subito cancellati da Teams dall'ufficio branding di Microsoft, che riteneva che il personaggio di Clippy danneggiasse l'immagine dell'azienda. Probabilmente, negli ultimi due anni il grande amore manifestato dai fan per Clippy ha fatto cambiare idea anche ai suoi più acerrimi oppositori tra le mura degli uffici di Redmond.