Sorpresa! Elon Musk ha un profilo 'segreto' su Twitter, e per seguirlo dovete pagare

Mentre il caos delle spunte blu di Twitter continua e assume toni al limite del grottesco con il "regalo" della famigerata verifica ai profili delle celebrità defunte, alcuni utenti sembrano aver scoperto il segretissimo profilo Twitter alternativo di Elon Musk, finora sconosciuto ai fan del miliardario sudafricano.

La storia è piuttosto complessa: nella giornata di lunedì 24 aprile, Elon Musk ha condiviso uno screenshot sul social network nel quale mostrava come usare la funzione di abbonamento di Twitter, che permette ai creator della piattaforma di nascondere alcuni post dietro ad un paywall che gli utenti possono pagare mensilmente, come se fosse una sorta di sottoscrizione a rinnovo automatico. Tuttavia, lo screenshot condiviso da Musk non mostrava l'immagine del suo profilo, ma quello di un altro utente.

O meglio, quello "accidentalmente" rivelato da Musk è un secondo profilo "alternativo" del tycoon, sul quale gli abbonamenti degli utenti sono stati attivati il 15 aprile scorso. Non è chiaro se si tratti di un semplice test della funzione o se il CEO di Twitter e Tesla stia provando a sbancare anche come influencer su Twitter: diò che sappiamo per certo, però, è che, dopo il reveal accidentale del profilo, quest'ultimo ha raccolto quasi 25.000 abbonati a 4 dollari al mese ciascuno, che permetterebbero a Musk di guadagnare circa 100.000 Dollari al mese solo pubblicando i suoi tweet.

Al momento, comunque, questo account alternativo non ha alcun post e non sappiamo quali contenuti esclusivi pubblicherà in futuro (né tantomeno se lo farà effettivamente). Tuttavia, nel giro di un anno, esso potrebbe fruttare più di un milione di Dollari al suo gestore. Certo, per Elon Musk si tratta di briciole, ma ciò non significa che il CEO di Twitter non possa decidere di iniziare a postare i suoi contenuti solo sul suo account secondario, dietro paywall.

Proprio per via dell'enorme giro di denaro che il profilo potrebbe sollevare, sono in molti a credere che il reveal dell'account non sia stato così accidentale come Elon Musk vuole far credere al pubblico, ma che si tratti di una deliberata strategia comunicativa e di marketing. Rispondendo al post del fan DogeDesigner, uno dei più attivi nella community di Musk e tra i primi a scoprire l'account alternativo, il magnate ha semplicemente risposto: "non avresti mai immaginato che fossi io!".