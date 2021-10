Sorpresa: Facebook cambierà nome molto presto, ecco perché!

Mark Zuckerberg ha intenzione di investire tutte le sue risorse nel metaverso, come dimostra la recente apertura di ben 10.000 posti di lavoro per Facebook in Europa, specializzati proprio nel campo del metaverso. Quest'ultimo sarebbe così importante per l'azienda che essa avrebbe persino deciso di cambiare nome in vista del futuro

Il cambiamento di nome pare essere imminente, tanto che Mark Zuckerberg ne parlerà il 28 ottobre all'evento "Connect". Secondo alcuni, però, il nuovo branding di Facebook potrebbe essere annunciato ufficiosamente con qualche giorno di anticipo. La scelta di cambiare nome dovrebbe sottolineare il tentativo del colosso tecnologico di andare oltre il solo social network con cui è nato, facendo di Facebook un prodotto al pari del resto del portafoglio aziendale, che comprende anche Instagram e Whatsapp.

In tal senso, le energie di Menlo Park sembrano essere tutte concentrate sul metaverso. Secondo Zuckerberg, infatti, esso potrebbe essere la vera rivoluzione del futuro, tanto da dichiarare che "opereremo una transizione nella nostra immagine pubblica: le persone passeranno da vederci come una compagnia di social media a considerarci un'azienda del metaverso". Per questo stesso motivo, Facebook sta investendo pesantemente sulle tecnologie VR e AR, le "porte di ingresso" del metaverso: la recente pubblicazione dei Ray-Ban stories e l'annuncio di un nuovo headset VR sono evidenti passi in avanti in tal senso.

Infine, il rebrand potrebbe anche avere finalità politiche, allontanando l'azienda dalla pressione mediatica per via delle recenti e continue indagini delle autorità americane ed europee sui suoi social network, che potrebbero aver leso la reputazione del colosso informatico agli occhi dell'opinione pubblica.