Sorpresa! Google ha lanciato Android 13 sugli smartphone Pixel

A inizio agosto, vi abbiamo riportato che, come da tradizione, Android 13 sarebbe arrivato a settembre per gli smartphone della linea Pixel, per poi ricevere una più ampia release sui telefoni degli altri OEM nei mesi successivi. Google, però, sembra essere di fretta, dal momento che ha già lanciato la versione definitiva di Android 13 su Pixel.

Grazie ad un post sul blog di Google, infatti, scopriamo che Android 13 è stato rilasciato nelle scorse ore per i device compatibili della linea Pixel. Si tratta di una release anticipata di almeno un mese, dal momento che storicamente Big G ha pubblicato gli aggiornamenti del suo sistema operativo tra settembre e ottobre: Android 12, per esempio, è arrivato a ottobre 2021; Android 11 a settembre 2020.

Inoltre, la versione stabile arriva a soli due giorni dall'ultima Beta pubblica di Android 13, che dunque sembra ormai essere ben rodato e privo di bug o di vulnerabilità di sicurezza note. In particolare, pare che Android 13 sugli smartphone Pixel si focalizzerà sulla costruzione di un ecosistema Google integrato sulla falsariga di quello di Apple, offrendo per esempio il supporto per lo Spatial Audio su Pixel Buds Pro.

Sempre al fine di creare un sistema condiviso tra tutti i suoi device, Big G ha anche implementato la possibilità di usare Google Messaggi dallo smartphone e da Chromebook senza soluzione di continuità, esattamente come già avviene per iMessage su iPhone e Mac. Tuttavia, in questo caso pare che la feature sia in arrivo anche su diverse app di messaggistica terze parti, come Signal.

Inoltre, sempre sulla falsariga di Cupertino, l'aggiornamento introduce la possibilità di copiare un elemento su un device e incollarlo sull'altro, a patto ovviamente che essi siano dei dispositivi Android collegati al medesimo account Google.

Infine, vi invitiamo a dare un'occhiata all'apposita pagina del supporto Google dedicata all'aggiornamento, che spiega che Android 13 è disponibile per Pixel 4, Pixel 5 e Pixel 6 da oggi e che gli utenti possono iscriversi al programma Beta dei futuri Feature Update, in modo da ricevere in anticipo le principali novità software.