Sorpresa Mediaset: anche Roma - Barcellona in chiaro su Canale 5 questa sera!

Non solo Real Madrid - Juventus. Mediaset, infatti, ha deciso di consolare con le dirette in chiaro di entrambe le sfide di Champions League che vedono impegnate le squadre italiane, entrambe sconfitte all'andata, su Canale 5.

Come apprendiamo dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Biscione avrebbe deciso di trasmettere su Canale 5, in chiaro, anche il ritorno dello Stadio Olimpico, che vedrà protagonista questa sera la Roma di Eusebio Di Francesco contro il Barcellona di Lionel Messi, che all'andata ha portato a casa il match del Camp Nou con un sonoro 4-1 che costringerà i giallorossi a rimontare lo vantaggio.

Il fischio d'inizio è previsto per le 20.45 su Canale 5, ma la gara sarà ovviamente trasmessa anche su Premium Sport.

Discorso diverso invece per l'altra super sfida di questo martedì, tra Manchester City e Liverpool, che sarà trasmessa in esclusiva su Premium Sport 2, lo stesso canale che domani sera manderà in onda il ritorno dell'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Siviglia.

Nessun regalo invece da Sky, che trasmetterà solo su Sky Calcio in esclusiva il ritorno di Europa League tra Salisburgo e Lazio, insieme a Marsiglia - Lipsia, Sporting Lisbona - Atletico Madrid e CSKA Mosca - Arsenal. In questo caso saranno visibili solo dagli abbonati.