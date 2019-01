Sorpresa Microsoft potrebbe presentare Hololens 2 il prossimo mese

HoloLens 2: nonostante le indiscrezioni diffuse in passato sembrerebbe che non dovremo aspettare ancora molto prima di vedere la nuova versione del visore per mixed reality di Microsoft. Redmond potrebbe rivelare HoloLens 2 già durante un evento per la stampa che si terrà il prossimo 24 febbraio, tra solo un mese.

Come riportato lo scorso ottobre, è da mesi che si sta aspettando una nuova versione di HoloLens — il visore che propone un connubio tra virtual e augmented reality, la mixed reality, di Microsoft. Il primo modello ha avuto una diffusione molto circoscritta, e limitata ad un utilizzo pressoché "accademico": aziende, sviluppatori e ricercatori hanno sviluppato nel tempo una ricca gamma di demo interessanti, qualcuna semplicemente ludica —come quando fu mostrato in abbinamento con Minecraft durante l'E3 del 2015—, altre più sofisticate, moltissime ad esempio nell'ambito della medicina e della chirurgia.

Ma ora ci si aspetta una versione rivista del visore, pensata per raggiungere un pubblico sicuramente più vasto. Eppure di HoloLens 2 nessuna notizia per mesi, se non quando lo scorso ottobre vi avevano raccontato di un report che ne prevedeva l'annuncio solo a 2019 più che inoltrato. Forse durante il secondo trimestre, più probabile ancora dopo l'estate —si diceva.

Così l'annuncio di una conferenza stampa per il prossimo mese ha colto tutti di sorpresa, e sì, ci sono elementi per pensare che HoloLens 2 sarà rivelato durante quella occasione: sarà presente il CEO dell'azienda Satya Nadella, ma al suo fianco anche Alex Kipman, il creatore di HoloLens, per l'appunto.

In calce l'immagine con cui è stato annunciato l'evento. Immagine di apertura via Engadget.com