Sorpresa: Microsoft sfida Chrome con un update che 'rompe' un pulsante?

Vi ricordate della questione dei banner comparsi su Microsoft Edge quando si tentava di scaricare Google Chrome? Ebbene, ora la moderna "guerra dei browser" si è arricchita di un nuovo capitolo, che non esattamente tutti potrebbero aspettarsi. Infatti, sembra che si sia addirittura arrivati a "rompere" un pulsante.

Sì, avete capito bene: a riportare la vicenda è Gizmodo, che cita anche segnalazioni degli utenti legate a forum ufficiale di Microsoft e Reddit. In questo contesto, sembra che, in seguito al rilascio da parte di Microsoft dell'aggiornamento KB5025221, uscito ad aprile 2023 per Windows 10, alcuni utenti abbiano iniziato a riscontrare qualche "problematica" nell'utilizzo di Google Chrome.

Più precisamente, alcune persone affermano di aver visto comparire un pop-up ogni qualvolta veniva avviato il browser. Chiaramente, come ben potete immaginare, ciò che secondo le segnalazioni degli utenti sarebbe comparso a schermo in questo contesto è la schermata delle impostazioni legata alle app predefinite. Alcuni utenti affermano di aver risolto, perlomeno temporaneamente, rimuovendo l'update coinvolto.

Si fa insomma riferimento a una questione che può potenzialmente portare a una "fastidiosa interruzione" del flusso di lavoro, quindi è chiaro il motivo per cui la questione non è di certo passata inosservata. Questo anche considerando che secondo Gizmodo in questo modo Microsoft avrebbe "bloccato un nuovo pulsante in Chrome, il browser più popolare al mondo, che consente di cambiare il browser predefinito con un solo clic".

Sembra in ogni caso che i succitati continui pop-up siano stati "riservati" agli utenti aziendali di Windows e che la questione, che sarebbe durata per settimane, si sia risolta in via ufficiale, ma a sistemare il tutto non sarebbe stata Microsoft, bensì Google. Quest'ultima avrebbe infatti disabilitato il pulsante a cui si fa riferimento, in modo da non far incappare gli utenti in ulteriori questioni.

Per comprendere meglio la vicenda bisogna fare un passo indietro: il "tasto della discordia" è infatti quello che per molti mesi ha funzionato senza problemi e che consentiva di modificare il browser predefinito di Windows con un unico clic, senza nemmeno dover passare per le impostazioni di sistema. Questo tasto era stato lanciato a luglio 2022 e compariva tranquillamente nella parte alta dello schermo, ma poi il recente aggiornamento KB5025221 rilasciato da Microsoft sembra averlo reso potenzialmente "problematico".

La questione si è successivamente fatta ulteriormente "spinosa" per via di alcune affermazioni della fonte. "Siamo stati in grado di aggirare il problema semplicemente cambiando il nome dell'app Chrome su un desktop Windows. Sembra che Microsoft abbia implementato il blocco appositamente per Chrome, il principale concorrente del suo browser Edge", si legge su Gizmodo.

A questo si sono poi aggiunte le dichiarazioni di Steve Teixeira, chief product officer di Mozilla: "Quando utilizzano dispositivi Windows, gli utenti di Firefox incontrano regolarmente questo tipo di barriere, come situazioni in cui viene ignorata la selezione del browser predefinito o pop-up e avvisi fuorvianti che tentano di persuaderli che Edge è in qualche modo più sicuro. [...] È giunto il momento che Microsoft rispetti le preferenze delle persone e consenta loro di utilizzare qualsiasi browser desiderino senza interferire con la loro scelta".

In conclusione, Gizmodo fa sapere che Google avrebbe confermato ai suoi microfoni i dettagli della vicenda, rifiutandosi però di commentarla ulteriormente. La risposta fornita dalla società di Redmond consisterebbe invece principalmente in un link relativo a un post pubblicato sul blog ufficiale di Windows in cui si descrive "l'approccio di lunga data dell'azienda per dare alle persone il controllo della loro esperienza con il PC Windows". Un portavoce avrebbe poi spiegato che "Microsoft non ha altro da condividere".