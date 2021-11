Sorpresa: il miglior antivirus per Windows 11 è Microsoft Defender!

Windows 11 ha ricevuto un nuovo Windows Defender a fine ottobre, e sembra che l'antivirus di Microsoft sia particolarmente apprezzato dagli utenti. Alcuni, però, temono che il programma non sia sufficiente a proteggere adeguatamente il proprio computer, e preferiscono affiancarlo ad un antivirus a pagamento prodotto da altre aziende.

A quanto pare, però, queste paure non sono fondate: secondo i test indipendenti condotti da AV-Test, infatti, Microsoft Defender è il miglior antivirus gratuito di ottobre 2021, con un punteggio complessivo pari o addirittura superiore a quello di applicazioni a pagamento come McAfee e Kaspersky.

Secondo le analisi di AV-Test, Microsoft Defender blocca il 100% degli 0-Day Malware presenti sul web, compresi i siti web maligni e le mail contenenti virus. Sempre intorno al 100% è poi la capacità dell'antivirus di bloccare i virus apparsi online più frequentemente nelle ultime quattro settimane.

Inoltre, se paragonato con altri antivirus per PC, Microsoft Defender permette un caricamento più rapido delle pagine web, anche se rallenta l'installazione delle applicazioni per effettuare i propri controlli. In generale, però, il servizio di testing ha confermato che, a confronto con alternative quali Kaspersky, McAfee, AVG e Avast, Defender rimane l'opzione più rapida per Windows 11. In particolare, stando ai dati riportati da AV-Test:

Microsoft Defender rallenta il caricamento delle pagine web del 7% su PC standard e del 5% su PC High-End

AVG rallenta il caricamento delle pagine web del 16% su PC standard e del 9% su PC High-End

Avast rallenta il caricamento delle pagine web del 39% su PC standard e del 17% su PC High-End

McAfee rallenta il caricamento delle pagine web del 21% su PC standard e del 10% su PC High-End

Kaspersky rallenta il caricamento delle pagine web del 26% su PC standard e del 13% su PC High-End

I risultati completi del test di AV-Testing sono consultabili al link in calce a questa notizia. La notizia, comunque, non è così straordinaria come sembra: anche lo scorso anno, Microsoft Defender era stato eletto il miglior antivirus per Windows 10 dallo stesso servizio di testing.