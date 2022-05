Sorpresa OnePlus: in arrivo lo smartphone Nord 2T, specifiche e design sono online

Dopo aver scoperto l'esistenza di OnePlus 10 Ultra, che potrebbe essere lanciato a maggio insieme alla versione "standard" di OnePlus 10, pare che nelle scorse ore sia comparso in rete un terzo smartphone OnePlus in arrivo questo mese, almeno in Cina: OnePlus Nord 2T.

Lo smartphone, infatti, è stato inserito nel database di AliExpress con alcuni giorni di anticipo rispetto al lancio ufficiale. La pagina dell'ecommerce cinese, però, sembra rivelare design e specifiche di OnePlus Nord 2T con un enorme anticipo rispetto all'annuncio ufficiale del device.

La pagina, che potete vedere riportata nello screenshot in calce a questa notizia, mostra che lo smartphone avrà un design simile a OnePlus Ace e OnePlus 10R, con una selfie-camera dal design punch-hole nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, un sistema a tre fotocamere sul lato posteriore e uno schermo piatto. Quest'ultimo, poi, dovrebbe essere un pannello AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD+ e con refresh rate da 90 Hz.

Dal punto di vista tecnico, AliExpress conferma il SoC MediaTek Dimensity 1300 per lo smartphone, che arriverà insieme ad una RAM da 8 GB e ad uno storage da 128 GB. La batteria del device, poi, dovrebbe essere da 4.500 mAh e dovrebbe supportare la ricarica rapida fino a 80 W, garantita dall'apposito caricatore SuperVOOC incluso nella confezione.

Passando alla fotocamera, invece, le specifiche non sembrano essere niente male: l'obiettivo principale sarà un Sony IMX766 da 50 MP con OIS, mentre le due lenti secondarie saranno un ultra-grandangolo da 8 MP e una lente monocromatica da 2 MP. La selfie-camera, invece, sarà una Sony IMX615 da 32 MP.

OnePlus Nord 2T costerà 399 Dollari al lancio, ma al momento è già preordinabile su AliExpress per cifre che oscillano tra i 665 e i 715 Dollari. Il device sarà lanciato in due colori, Verde e Grigio, e arriverà agli utenti con Android 12 e OxygenOS 12.1 preinstallati.