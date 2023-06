Sorpresa! OPPO Find X6 Pro arriva in occidente con una testimonial d'eccezione: Maye Musk

Da quanto OPPO Find X6 Pro è stato lanciato sul mercato cinese, del device non si è più sentito parlare per qualche mese, complice il fatto che, secondo i leak, esso sarebbe rimasto un'esclusiva cinese. A quanto pare, però, gli esperti di settore si sbagliavano: OPPO Find 6 Pro uscirà anche nel resto del mondo e avrà una testimonial d'eccezione.

Stiamo parlando di Maye Musk, la madre di Elon Musk, ex-supermodella e influencer salita alla ribalta dei social grazie alla fama del figlio imprenditore. Ebbene, Maye Musk dovrebbe aver firmato con OPPO un contratto di sponsorizzazione, che ne farà la brand ambassador in occidente del suo prossimo flagship.

Maye Musk compare nelle prime foto di OPPO Find X6 Pro destinate al mercato occidentale, che trovate riportate in calce a questa notizia, ma sarà anche protagonista degli spot pubblicitari dedicati allo smartphone. Inoltre, la ex-supermodella canadese presenzierà ad alcuni eventi dedicati al device, che però verranno svelati prossimamente. Di recente, Maye Musk è tornata sotto ai riflettori per aver impedito a Elon Musk di sfidare Mark Zuckerberg in una "lotta all'ultimo sangue" in diretta mondiale.

Sfortunatamente, per il momento non ci sono materiali di Maye Musk e OPPO Find X6 Pro al di là dell'immagine che trovate in calce. Anche le prime pubblicità destinate allo smartphone, che dovrebbero puntare sulla sua fotocamera da vero e proprio top di gamma, arriveranno solo nelle prossime settimane.

Possiamo ipotizzare che la strategia di OPPO sia quella di brillare della luce riflessa di Elon Musk, sfruttando l'immagine della madre del tycoon per sperare di fare breccia nella sua fanbase e sui suoi profili social. Per ora, però, non abbiamo ancora né una data né una finestra di lancio per OPPO Find X6 Pro in occidente.