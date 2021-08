Che sorpresa: i preordini di Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 superano Galaxy S21!

Gli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 presentati a inizio agosto dal colosso sudcoreano stanno sorprendendo molto il mercato internazionale, con focus particolare nella Corea del Sud: a oggi, entrambi i modelli hanno raggiunto la quota totale di 450.000 preordini, superando così Galaxy S21.

Il rapporto recentemente pubblicato da media nazionali come The Korea Herald parla chiaro: i due foldable d’ultima generazione sono tanto popolari da superare persino il top di gamma classico Samsung Galaxy S21 raddoppiando i preordini complessivi. Gli analisti sono pure convinti che, tenendo conto anche delle unità sbloccate da operatori telefonici, Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 potrebbero raggiungere quota 800.000 preordini, un numero sensazionale per la società sudcoreana.

Scendendo nel dettaglio, un operatore telefonico sudcoreano ha affermato che il 49% dei preordini per Galaxy Z Fold 3 proveniva da clienti nella fascia d’età 20-30 anni, mentre la stessa tipologia d’utenza rappresenterebbe il 57% dei preordini di Galaxy Z Flip 3, preferito con ogni probabilità sia per il formato più compatto che per la convenienza. Insomma, sono i clienti più giovani quelli effettivamente interessati ai foldable.

A cosa può essere attribuito questo boom di vendite per i due dispositivi pieghevoli? Il fattore principale è certamente il calo di prezzi rispetto ai rispettivi predecessori, con Z Flip 3 5G che anche in Italia si colloca in una fascia di prezzo già vista per altri smartphone non-foldable premium. Non vanno sottovalutate, però, le nuove caratteristiche tecniche e funzionalità che rendono Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 ancor più affidabili, tra cui anche la certificazione IPX8.

In ogni caso, Samsung potrà gioire della popolarità di entrambi gli smartphone, anche se ora sarà decisamente interessante capire se riuscirà a soddisfare la domanda elevatissima nonostante la crisi di componenti sul mercato.

Tra gli altri smartphone presentati recentemente dalla società sudcoreana c’è anche il nuovo Samsung Galaxy A52s.