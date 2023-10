A sorpresa, la Radeon RX 7900 GRE è arrivata anche in Europa

In attesa di ulteriori sviluppi dopo le prime voci su un possibile lancio di una RX 7900 GRE laptop, la variante "economica" della fascia alta di AMD, che dalle nostre parti sarebbe dovuta arrivare solo tramite OEM, si sta iniziando ad affacciare sul mercato anche per la vendita libera.

Chiaramente ci riferiamo a modelli custom, per l'esattezza della serie Sapphire Pulse. Il primo rivenditore a proporre la scheda in Europa e con prezzo in Euro è stato PCComponentes, uno store specializzato spagnolo. Parallelamente, anche in Romania la scheda è stata proposta da uno store locale.

Quanto ai prezzi, il portale eshop spagnolo propone la Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE alla cifra di 719,90 euro, 170 euro in meno rispetto alla RX 7900 XT della stessa serie e sempre prodotta da Sapphire.

Diverso il discorso per il tassello più basso, la RX 7800 XT, che invece viene proposta a 140 euro in meno rispetto alla nuova GRE.

Al netto delle considerazioni sul prezzo, è interessante notare come anche dalle nostre parti, alla fine, sia arrivata anche questa scheda, che in teoria doveva essere destinata al solo mercato cinese per la vendita in formato DIY, ovvero del singolo pezzo.

Il venditore, tuttavia, spiega che la scheda non viene spedita in confezioni retail, bensì nel solo imballaggio di protezione, poiché provenienti da stock destinati al mercato asiatico.

Ricordiamo che, nel frattempo, AMD si è occupata anche della fascia entry level, presentando la Radeon RX 6750 GRE, anch'essa principalmente destinata agli OEM.