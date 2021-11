Sorpresa: lo stadio dei Los Angeles Lakers ora si chiama Crypto.com Arena

Nonostante le pessime performance di Bitcoin ed Ethereum nelle ultime ore, il mercato delle criptovalute sembra essere più florido che mai. A dimostrare ulteriormente l'enorme potenziale del mondo crypto ci ha pensato il sito web Crypto.com, che ha trovato un accordo con i Los Angeles Lakers per rinominare il loro stadio in Crypto.com Arena.

Crypto.com è una piattaforma con sede a Singapore, che fornisce una carta di debito Visa Reward che può essere usata per i pagamenti in criptovaluta, dopo essere stata collegata al portafoglio azionario di un utente. Inoltre, Crypto.com fornisce anche diversi altri servizi nel mondo delle valute digitali, ed ha anche coniato le proprie NFT. La piattaforma si è già fatta conoscere per numerose sponsorizzazioni, come una partnership da 100 milioni di Dollari con la Formula 1 e una con la squadra di calcio del Paris Saint-Germain.

A quanto pare, l'ultima collaborazione di Crypto.com avverrà con i Los Angeles Lakers, il cui stadio cambiera nome in Crypto.com Arena: in precedenza, il nome ufficiale era Stapler Arena. Il nuovo logo farà il suo debutto nella partita del giorno di Natale tra i Lakers e i Brooklyn Nets, una delle più importanti della stagione in corso.

L'accordo tra la piattaforma crypto e il team dell'NBA prevede la cessione del nome dello stadio per vent'anni, a fronte di un investimento di 700 milioni di dollari. In generale, negli ultimi mesi tutta l'NBA si è dimostrata molto interessata al mondo delle criptovalute, tanto da inaugurare la piattaforma di trading Top Shots, che commercializza sotto forma di NFT i canestri più iconici del basket americano.

L'annuncio del cambio di nome della Stapler Arena ha scatenato reazioni contrastanti. Mentre il CEO di Crypto.com, Kris Marszalek, ha dichiarato all'L.A. Times che "Questa è stata una mossa brillante da parte della società che gestisce lo stadio, perché la prossima decade appartiene alle criptovalute", il cestista dei Los Angeles Clippers Paul George ha detto che "Sarà molto strano. È lo stesso posto, ma così è come strappare via la storia dell'arena. Io sono cresciuto considerando lo Staplers Center come il posto in cui giocare a basket. Fortunatamente non staremo qui ancora a lungo".



Nel 2024, infatti, i Clippersi si trasferiranno in un altro stadio, mentre la Crypto.com Arena continuerà a ospitare i Lakers, i Kings e gli Sparks. Intanto, la crypto-mania sembra aver colpito gli Stati Uniti: dopo la particolare promozione a base di Bitcoin di Burger King, anche la catena di cinema AMC ha iniziato a accettare pagamenti con Shiba Inu.