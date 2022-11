Sorpresa: SwiftKey torna su iOS, e Microsoft conferma l'arrivo di nuove funzioni

A pochi mesi dall’annuncio dell’addio di Swiftkey ad iOS, la tastiera di Microsoft ritorna in vendita su App Store. Il colosso di Redmond è infatti tornato sui propri passi dopo i feedback ricevuti dagli utenti, ed è pronto ad aggiornarla con nuove funzionalità.

“Sulla base del feedback ricevuto dagli utenti, SwiftKey per iOS è di nuovo disponibile sull’App Store di Apple per il download” ha confermato la portavoce di Microsoft Caitlin Roulston a The Verge, a cui ha fatto eco su Twitter un dipendente del colosso di Redmond che ha invitato gli utenti a “rimanere sintonizzati” per scoprire ciò che gli sviluppatori hanno in serbo per l’app.

Insomma, all’orizzonte sembrano esserci davvero tante novità e la situazione si è rovesciata nel giro di poche settimane, quando si è passati dalla cancellazione e dismissione di SwiftKey ad una seconda vita.

Microsoft lo scorso Settembre infatti aveva annunciato che SwiftKey per iOS avrebbe chiuso i battenti e sarebbe stata rimossa da App Store, senza un’apparente ragione. Per anni la tastiera è stata una delle opzioni più popolari tra le alternative a quelle di sistema di Apple, e molti utenti non avevano accolto favorevolmente la decisione dello sviluppatore che, evidentemente, ha deciso di tornare sui propri passi.