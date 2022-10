Abbiamo una sorpresa per te: ecco che cos'è il messaggio di Amazon Italia

In attesa dell'Amazon Prime Day di ottobre 2022, a cui ormai manca poco, il ben noto portale e-commerce si sta preparando a offrire parecchie iniziative promozionali. Tra queste, non sta passando inosservata una sorpresa riservata ai clienti.

Infatti, se di recente vi siete collegati al portale ufficiale di Amazon Italia e avete effettuato ricerche al suo interno, potreste esservi imbattuti in un messaggio che compare ogni tanto nella parte superiore della pagina Web. In quest'ultimo si legge semplicemente, come potete vedere nello screenshot presente in calce, "Abbiamo una sorpresa per te. Clicca qui". Il tutto accompagnato dall'icona di un pacco col simbolo dell'euro.

Potreste dunque esservi chiesti a cosa fa riferimento questa comunicazione da parte di Amazon, che non si vede esattamente tutti i giorni sul portale e-commerce. Ebbene, il colosso di Andy Jassy sta cercando di spingere la possibilità per gli utenti di ottenere codici promozionali personalizzati. Si può in parole povere eseguire il login al proprio account Amazon per scoprire se si è idonei o meno.

Questa è la sorpresa a cui fa riferimento Amazon nel messaggio. Se volete provare anche voi a ottenere codici promozionali personalizzati, potreste voler raggiungere l'apposita pagina di Amazon Italia. Per il resto, ricordiamo che il succitato evento Prime Day si terrà nelle giornate dell'11 e 12 ottobre 2022.