Sorpresa da Tivùsat: dal 17 Luglio tutti i canali Mediaset saranno trasmessi in HD

L'estate porta grosse novità per gli utenti Tivùsat. La piattaforma satellitare gratuita ha infatti annunciato che dal 17 Luglio 2022 tutti i canali Mediaset su Tivùsat saranno trasmessi in HD. Si tratta di una notizia importante, che sarà accolta positivamente dagli spettatori, i quali potranno godere di una migliore qualità delle immagini.

La novità è stata scovata dagli utenti del forum Digital-Forum, i quali già nella giornata di ieri hanno pubblicato lo screenshot che trovate in calce in cui la piattaforma satellitare gratuita annuncia il suo nuovo step evolutivo, con l'offerta Mediaset in HD che passerà da 5 a 15 canali.

Attualmente, infatti, in alta definizione è possibile accedere solo a Canale 5, Italia 1, Rete 4, 20, e TwentySeven. Dal 17 Luglio si aggiungeranno alla lista anche Iris, La5, Cine34, Focus, TopCrime, Boing, Cartoonito, TGCom24, Mediaset Extra ed Italia 2.

Come osservato da molti, per Mediaset Extra si tratta di un gradito ritorno all'alta definizione visto che già nel 2018, in occasione dei Mondiali, era stato trasmesso a tale risoluzione.

Il mese di Luglio sarà molto importante per Tivùsat: come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, dal 6 Luglio non saranno supportate le smartcard SD. Tivùsat ha giustificato questa modifica in quanto "in linea con l'evoluzione tecnologica del settore", che sta attraversando un periodo di profonde transazioni che abbracciano anche il digitale terrestre.

A riguardo, a Luglio 2022 terminerà il refarming in vista dello switch off al DVB-T2, con le ultime regioni che ormai stanno concludendo le operazioni.

