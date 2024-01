Sorpresa! Nessuno vuole l'abbonamento a X da 1.000 Dollari: taglio di prezzo in arrivo

A febbraio dello scorso anno, vi abbiamo parlato dell'ambiziosa (folle?) idea di un abbonamento a Twitter-X da 1.000 Dollari al mese, ovviamente riservato alle grandi aziende e alle istituzioni governative e internazionali, che avrebbe dato loro una spunta di verifica color oro su Twitter-X e alcuni tool di moderazione aggiuntivi.

Se, facendo mente locale, non ricordate di aver mai visto una spunta dorata su X, è perché l'abbonamento da mille Dollari al mese è stato un insuccesso clamoroso. Oggi, anche Elon Musk e il suo social se ne sono accorti: il profilo X Verified, infatti, ha annunciato un nuovo tier dell'abbonamento a X Premium per le aziende, questa volta con un costo nettamente ridotto rispetto a quello originale. Potete dare un'occhiata al tweet di annuncio della nuova sottoscrizione in calce a questa notizia.

Il tier si chiamerà "Verified Organization Basic" e costerà "soli" 200 Dollari al mese, oppure 2.000 Dollari all'anno (con un risparmio di 400 Dollari rispetto alle dodici mensilità singole). Per iscrivervi all'abbonamento, vi basterà accedere all'apposita pagina su X, online da qualche ora. Al contempo, l'abbonamento da mille Dollari al mese non è stato abbandonato, ma è stato semplicemente rinominato "Full Access".

La variante "Basic" della sottoscrizione, comunque, vi darà accesso alle spunte dorate di X e ad un abbonamento Premium+ completo, insieme ad un supporto prioritario rispetto agli altri utenti e alla possibilità di utilizzare la funzione Hiring di Twitter-X per assumere nuovi talenti per la vostra azienda. Non avrete invece il boost 2x alla visibilità dei post e la possibilità di creare campagne di affiliazione con influencer e content creator sulla piattaforma, che restano feature esclusive dell'abbonamento più costoso.

X ha spiegato che la sottoscrizione è "pensata appositamente per le piccole aziende e fornisce del credito per le pubblicità e un supporto prioritario, garantendo una crescita rapida su X". In effetti, una riduzione del prezzo dell'abbonamento aziendale di ben 800 Dollari al mese attirerà numerose aziende verso la sottoscrizione, specie negli Stati Uniti d'America: difficile dire, però, se i piccoli business siano disposti a spendere una cifra comunque elevata ogni mese per il proprio profilo X.