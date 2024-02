Sarete sorpresi quando saprete quale fu il primo messaggio mandato su internet

Cinquant'anni fa, un piccolo gruppo di visionari informatici, operanti in uno spazio non proprio imponente all'interno del Boelter Hall dell'UCLA, realizzò qualcosa di mai visto prima. In quella giornata storica del 29 ottobre 1969, nell'ambito del progetto ARPANET. E da qui il resto - e quello che è stato creato - è storia.

Questi geni riuniti riuscirono a creare la prima connessione di rete al mondo, posando così la prima pietra di quello che sarebbe diventato l'Internet. Sotto la guida del rinomato professore di scienze informatiche, Leonard Kleinrock, il team inviò con successo il primo messaggio dall'UCLA fino al Stanford Research Institute, centinaia di chilometri più a nord (ecco, invece, il primo PC al mondo).

In quel momento, nacque Internet, aprendo un universo di possibilità quasi illimitate per il futuro. Dopo trilioni su trilioni di messaggi inviati negli anni, qual è stato il primo messaggio trasmesso su Internet? Kleinrock rivela che l'intenzione era di trasmettere la parola “LOGIN”, ma il sistema andò in crash dopo aver inviato solo le prime due lettere.

Così, il primo messaggio trasmesso su Internet fu "LO" - quasi un presagio, come dire "Ecco a voi!". "Non era pianificato, ma non avremmo potuto trovare un messaggio migliore: conciso, potente e profetico" ha affermato Kleinrock. Questo episodio segna non solo un punto di svolta tecnologico ma anche l'inizio di una nuova era, in cui la comunicazione e l'accesso all'informazione sarebbero stati rivoluzionati per sempre.

E pensare che oggi si parla di internet quantistico.