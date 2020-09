Queste sorridenti tartarughe sono un passo più vicine a salvarsi dall'estinzione

Grazie ad un programma di ripopolamento, la cosiddetta tartaruga Birmana coperta ha visto crescere il numero di individui salvandosi, almeno per il momento, dal rischio di estinzione.

Queste tartarughe appartengono alla specie Batagur trivittata ed hanno una simpatica caratteristica: sembra che stiano sorridendo. I tratti del viso, infatti, la fanno sembrare allegra e perennemente sorridente ma, purtroppo, questo rettile è costretto a lottare contro il costante pericolo di estinzione. Le femmine di questa specie sono molto più grandi dei maschi e con colori meno accesi rispetto la loro controparte maschile che sfoggia, soprattutto durante il periodo di accoppiamento, una colorazione verde-blu o gialla molto accesa. Tuttavia, entrambi i sessi presentano il caratteristico volto sorridente.

I pericoli che hanno portato queste tartarughe sull'orlo dell’estinzione sono la caccia e la raccolta delle uova. Questa specie, per un certo periodo di tempo, si è perfino considerata estinta fino a quando non è stato osservato un esemplare in un mercato di animali in Cina e, ad acquistarla, è stato un collezionista americano di tartarughe nel 2000. E’ stato quindi intrapreso un progetto di conservazione della specie che, nel 2020, ha visto lo schiudersi, benché in cattività e all'interno di strutture protette a Limpha village in Myanmar, di ben 1000 uova. Alcuni di questi individui sono stati poi rilasciati in natura. Benché sia forse presto per cantare vittoria, sicuramente questo programma di conservazione è stato un toccasana per queste sorridenti tartarughine che han potuto vedere i loro numeri risollevarsi e sfuggire, anche se forse solo momentaneamente, dalle maglie dell’estinzione.

Questo progetto è stato realizzato dalla Wildlife Conservation Society e dalla Turtle Survival Alliance che hanno anche pubblicato una serie di foto delle piccole tartarughe appena uscite dal guscio. Non solo. La schiusa delle uova è stata accompagnata da un articolo scientifico, pubblicato sulla rivista Zootaxa, in cui per la prima volta vengono descritti, in maniera scientifica, i piccoli appena nati. Insomma, questo è solo un primo passo ma fondamentale per garantire la sopravvivenza a questa creatura dallo sguardo simpatico.



Credit foto: Myo Min WIN/WCS Myanmar Program