Sorridere rende automaticamente felici e questo studio lo dimostra

Una ricerca, apparsa su Nature Human Behavior, tenta di confutare l’ipotesi secondo cui le “esperienze emotive degli individui sono influenzate dalle loro espressioni facciali”. In particolare, gli esperti si sono impegnati per scoprire se un semplice sorriso ci permette di essere automaticamente felici.

Per quanto possa sembrare campata in aria la supposizione che un sorriso, anche forzato, possa allietare le persone esiste un fondo scientifico: “I ricercatori suggeriscono che questi effetti emergono perché le espressioni facciali forniscono un feedback sensomotorio che contribuisce alla sensazione di un'emozione”, spiega il documento.

Per ottenere qualche dato, gli esperti hanno messo in piedi un ambizioso progetto di ricerca reclutando quasi 4.000 partecipanti, provenienti da 19 paesi differenti. Lo scopo dell’esperimento è quello di scoprire se sorridere consapevolmente o inconsapevolmente possa influenzare la felicità di una persona. Beh, una domanda sorge spontanea: come si fa a capire quando un soggetto è conscio o meno di star sorridendo? Dipende tutto dal gruppo di studio in cui si è capitati. Quest’ultimi erano tre ed erano così strutturati:

il primo gruppo ha dovuto imitare un attore sorridente;

il secondo gruppo ha dovuto seguire precise istruzioni su come modificare i muscoli facciali (per indurli al sorriso senza rendersene conto);

il terzo gruppo ha dovuto tenere una penna tra i denti, obbligando la faccia ad emulare qualcosa di simile a un sorriso.

Sorprendentemente, questi tre esperimenti hanno permesso agli scienziati di registrare un miglioramento dell’umore dei pazienti, o almeno in alcuni di loro.

“C'era una forte evidenza di effetti di feedback facciale nel mimetismo facciale e nei compiti di azione facciale volontaria, ma l'evidenza era meno chiara nel compito della penna in bocca”, spiega il documento.

Rimanendo in tema, sapevate che sorridere allevia il dolore, mentre ci viene fatta un'iniezione o un prelievo?