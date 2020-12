Sorridere o fare smorfie allevia il dolore quando vi fanno un'iniezione o un prelievo

Tra COVID-19 e influenze stagionali, questo inverno i vaccini sono ancora più importanti e coloro che hanno paura degli aghi possono solo tremare al pensiero delle punture...o forse no. Uno studio recente ha infatti scoperto che un sorriso sincero o una smorfia possono aiutare moltissimo ad attenuare il dolore delle iniezioni e dei prelievi.

A scoprirlo è stato un team di ricercatori dell’University of California Irvine guidato dalla professoressa di scienze psicologiche Sarah Pressman, il quale ha coinvolto 231 persone che hanno auto-segnalato i loro livelli di dolore, ansia e angoscia in risposta agli aghi utilizzati nei vaccini antiinfluenzali, per poi partecipare a un test in cui dovevano esprimere sorrisi Duchenne (ovvero quelli che mostrano le zampe di gallina attorno agli occhi e sollevano gli angoli della bocca), non-Duchenne, smorfie o espressioni neutre, aiutati anche da bacchette tenute tra i denti come potete vedere nell’immagine in calce all’articolo.

Il risultato? I gruppi che sorridono hanno riferito che l’iniezione ha dato fastidio con un’intensità del 40-50% inferiore a quella del gruppo neutro, con il sorriso Duchenne particolarmente efficace in quanto associato a frequenze cardiache significativamente più basse.

Ma perché è così efficace sorridere quando ci fanno una iniezione, un vaccino o un prelievo? Ce lo spiega la stessa Pressman: “Quando affrontano l'angoscia o il piacere, gli esseri umani fanno espressioni facciali notevolmente simili che implicano l'attivazione dei muscoli oculari, il sollevamento delle guance e la scoperta dei denti. Abbiamo scoperto che questi movimenti, al contrario di un'espressione neutra, sono utili nel ridurre il disagio e lo stress. Il nostro studio dimostra un metodo semplice, gratuito e clinicamente significativo per rendere l'iniezione con ago meno terribile: date le numerose situazioni che provocano ansia e dolore riscontrate nella pratica medica, speriamo che la comprensione di come e quando sorridere e fare smorfie aiuti promuoverà strategie efficaci di riduzione del dolore che si traducono in migliori esperienze dei pazienti.”

