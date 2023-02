Dietro il sorriso di questa aristocratica francese del XVII secolo si nasconde un segreto

Avere un bel sorriso in passato non era di certo semplice. Tuttavia un'aristocratica francese di nome Anne d'Alègre escogitò un modo per mantenerlo in vita...e anche dopo la morte, così come hanno scoperto recentemente degli archeologi.

D'Alégre soffriva di una malattia parodontale che infiamma le gengive e l'osso che circonda i denti, portando in alcuni casi alla perdita del dente stesso. In questo caso la nobildonna potrebbe aver utilizzato una protesi dentaria "per mantenere un certo rango sociale di fronte ai suoi detrattori".

La donna, all'epoca, era molto chiacchierata, soprattutto perché divenne vedova due volte e subì molte ingiustizie, tra cui la perdita del figlio e la detrazione delle sue ricchezze dalla corona cattolica. La malattia, affermano gli addetti ai lavori, sembra essere stata esacerbata dal digrignamento dei denti legato allo stress.

In un momento sconosciuto della sua vita, pensate, d'Alègre ha anche avuto un dente sostituito con uno artificiale realizzato in avorio di elefante. Al costo di soffrire, la nobildonna decise quindi di avvolgere il filo d'oro attorno al dente finto e ai suoi vicini, preservando il suo sorriso ma peggiorando la situazione dentale.

Nel corso degli anni, infatti, il filo doveva essere teso ripetutamente, destabilizzando i denti attorno ad esso. All'epoca la bellezza era associata al buon carattere e alla salute ed facile capire perché la protagonista della nostra storia "decise di ricostruire il suo aspetto inserendo una protesi, nonostante le conseguenze devastanti", affermano infine i ricercatori.

Anne d'Alègre morì per malattia nel 1619 intorno ai 54 anni, ma per tutto questo tempo (e anche oggi) riuscì sempre a mantenere un sorriso perfetto. A proposito, ma è vero che George Washington aveva una dentiera in legno?