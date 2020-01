Una sorta di 'millennium bug' ha colpito gli indossabili Huawei allo scoccare del 2020

Dopo avervi descritto giusto qualche giorno fa il problema che potrebbe verificarsi nel 2038, torniamo a parlare di "tilt informatici". Infatti, l'arrivo del 2020 ha portato con sé un "imprevisto" in casa Huawei/Honor, causando una sorta di "millennium bug" riguardante gli indossabili del gruppo cinese.

In particolare, stando anche a quanto riportato anche da DDAY, molti possessori di smartwatch e smartband Huawei/Honor hanno iniziato a lamentare problemi di sincronizzazione con l'applicazione Health a partire dalla mezzanotte dell'1 gennaio 2020. Insomma, stiamo parlando di un "inconveniente" legato alla data e quindi l'associazione con il "Millennium Bug" è presto fatta. Potremmo quasi definirlo un "Decennium Bug", visto che si è verificato all'inizio del decennio.

Gli utenti hanno segnalato che al momento non sembra essere possibile risolvere il bug in alcun modo, visto che a quanto pare si tratta di un problema dell'applicazione. Né la disinstallazione di quest'ultima né il ripristino dello smartwatch possono quindi risolvere il bug. Stando a DDAY, Huawei è già al corrente dei problemi di sincronizzazione e ha promesso che arriverà presto un aggiornamento in grado di sistemare la situazione.

Sembra che tra i dispositivi colpiti ci sia anche Honor Band 5, ma a quanto pare un po' tutti gli indossabili del gruppo cinese hanno questo problema. Vi consigliamo di tenere monitorata l'applicazione Huawei Health sul Play Store/App Store, in attesa dell'aggiornamento che riporterà tutto alla normalità.