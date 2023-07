Sorteggiato il calendario della Serie A 2023/24: ecco com'è stato compilato

In attesa di capire chi trasmetterà la Serie A dal 2024 per tre o cinque anni, stamattina è stato svelato il calendario del campionato che prenderà il via il 19 Agosto per finire a Maggio causa Euro 2024. L’organizzatore del campionato ha anche svelato quali sono stati i criteri che hanno portato alla compilazione del programma.

Innanzitutto, è stato confermato il così detto “calendario asimmetrico”: ciò vuol dire che la sequenza di gare del girone d’andata sarà diversa rispetto a quella del ritorno. Tale formula era già stata usata nella scorsa stagione e mira a rendere più imprevedibile i match.

Tra gli altri criteri previsti:

Non vi possono essere più di due coppie di partite consecutive in casa e/o trasferta per girone;

In caso di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o trasferta, una coppia deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

Prevista l’alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie: Empoli e Fiorentina, Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma;

A livello di abbinamenti, invece, la Lega Serie A spiega che al compilatore sono stati applicati i seguenti paletti:

Nella 1ª, nella 2ª e nella 38ª giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6ª giornata) e nella giornata che lo precede (5ª giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19ª giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale;

I derby devono svolgersi tutti in giornate differenti (non sarà possibile avere il Derby di Torino in concomitanza con quello di Roma, ad esempio);

Le squadre che partecipano alla Champions League non si incontreranno tra loro, tanto meno con quelle che partecipano ad Europa League e Conference League nelle giornate 25, 28, 32 e 35.

Nella compilazione si è anche tenuto conto dell’indisponibilità degli impianti per altri eventi cittadini di particolare rilevanza. Il calendario completo può essere letto direttamente attraverso questo indirizzo.