L'SOS Emergenze di iOS ha salvato una donna dallo stupro

La funzione SOS Emergenze inclusa da Apple in iOS si è rivelata fondamentale per contrastare un tentativo di stupro ai danni di una donna a Virginia Beach, in Virginia. La ragazza, che ha preferito mantenere l'anonimato, ha raccontato la storia a CBS nella giornata di ieri.

A quanto pare l'episodio sarebbe avvenuto domenica mattina, quando uno sconosciuto le si è avvicinato chiedendole aiuto per trovare il proprio iPhone. La donna, non sospettando il pericolo, si sarebbe immediatamente unita all'uomo, che l'ha portata sul lungomare.

Una volta attirata la vittima in una zona isolata, la ragazza si è offerta di aiutarlo tramite Trova il mio iPhone, ma nel momento in cui l'ha messo di fronte alla schermata, l'uomo si è rivelato completamente incapace di utilizzare la funzione. E' li che la vittima si è accorta di essere finita in un tranello: "ho subito ripreso il mio smartphone ed ho cercato di scappare, ma vengo afferrata da dietro con le mani per coprirmi la bocca ed impedirmi di urlare. Successivamente mi ha spinto con il viso a terra cercando di attutire qualsiasi rumore" è il tragico racconto.

Fortunatamente, però, in soccorso della ragazza è arrivata la chiamata di emergenza attiva in iPhone, che le ha permesso di chiamare il 911 senza sbloccare il telefono ma semplicemente effettuando una pressione prolungata del pulsante di accensione e su quello di riduzione del volume. La funzione può essere attivata anche premendo cinque volte di fila, in rapida successione, il tasto per accendere l'iPhone.

La Polizia, grazie al GPS, è stata immediatamente indirizzata alla posizione grazie ad un centralinista che ha avuto modo di interpretare le richieste d'aiuto.



Il sistema può essere attivato anche in iOS 13, ma ha debuttato su watchOS nel 2016.