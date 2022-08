I sosia hanno il DNA simile: la scoperta rivoluziona la medicina legale

Uno studio pubblicato sulla rivista Cell Reports ha dimostrato la correlazione che intercorre tra varianti genetiche condivise e una forte somiglianza estetica tra individui. Vediamo di cosa si tratta.

La ricerca è stata condotta dal team di ricercatori del Josep Carreras Leukemia Research Institute di Barcellona in Spagna. Questi, hanno focalizzato l'attenzione sul livello molecolare di esseri umani scelti a caso, ma che condividono oggettivamente tratti simili del viso, come nel caso del sosia di Elon Musk bloccato dai social cinesi poco tempo fa.

Ciò è stato possibile reclutando i soggetti, dalle fotografie di François Brunelle, artista canadese che dal 1999 presenta foto di sosia di tutto il mondo. Lo studio si è concentrato nello specifico su 32 coppie di sosia, utilizzando tre diversi algoritmi di riconoscimento facciale.

Inoltre ai partecipanti è stato chiesto di compilare un questionario biometrico inerente lo stile di vita. Successivamente è stato ricavato il DNA direttamente dalla saliva per l'analisi multiomica affinché venisse valutata la genomica, l'epigenomica e la microbiomica. Dai risultati è emerso che nove delle 16 coppie hanno presentato 19.277 polimorfismi comuni a singolo nucleotide.

Tratti fisici quali peso e altezza e tratti comportamentali come istruzione e fumo, sono correlati sempre in coppie simili. Nel complesso, dunque, la variazione genetica condivisa non riguarda solo un aspetto fisico simile ma, può anche influenzare abitudini e comportamenti comuni.

Si tratta di risultati che potrebbero fornire una base per applicazioni future in vari campi quali la medicina legale in primis. Un esempio concreto deriva dall'Australia dove la polizia utilizzerà il DNA per prevedere l'aspetto dei sospetti. Sicuramente rappresenta una sfida ardua per gli scienziati, ma grazie al panorama multiomico del soggetto, potrebbe divenire presto realtà.