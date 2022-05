Il sosia di Elon Musk è stato bloccato dai social cinesi: addio Yilong Ma?

In questi mesi sui social network in tutto il mondo il sosia cinese di Elon Musk ha conquistato tutti...eccetto per le autorità del Dragone. Nelle ultime ore, infatti, sembrerebbe che Yilong Ma sia stato sospeso dalle versioni cinesi di TikTok e Twitter, ovverosia Douyin e Weibo. Cosa gli sta succedendo?

Al momento della scrittura dell’articolo, come riportato da Business Insider, le pagine ufficiali di Yilong Ma attive sulle due piattaforme asiatiche sarebbero state svuotate da tutti i contenuti con una notifica di presunta “violazione delle politiche della piattaforma”.

Per la gioia dei fan internazionali, però, la pagina di Ma sulla versione internazionale di TikTok “Elong Musk” o “mayilong0” è ancora attiva e conta su ben oltre 240.000 follower e circa 3,5 milioni di like. Nella descrizione dell’account, lo stesso Yilong ha scritto: “Tutti i video presenti sono stati traferiti [da altri social], ho solo TikTok. Vi voglio bene”.

La popolarità di Ma recentemente ha raggiunto livelli stellari proprio alla luce della sua estrema somiglianza con l’imprenditore di origine sudafricana. Anzi, lo stesso Elon Musk ha twittato che gli piacerebbe incontrare Yilong Ma, ricevendo in risposta un video di apprezzamento reciproco. Insomma, la storia e la fama del doppelgänger cinese potrebbero portarlo lontano in Occidente, mentre in Cina la situazione rimane enigmatica.

Giusto oggi abbiamo invece visto cosa succederebbe se Elon Musk si ritirasse dalla trattativa per Twitter.