Ma i sosia sono simili solo nell'aspetto o anche geneticamente?

Sappiate che, nel mondo, esistono persone non imparentate che si assomigliano spaventosamente, quasi da sembrare gemelli. Due persone vengono chiamate doppelgänger, in italiano “sosia”, quando condividono le medesime, o almeno simili, caratteristiche fisiche.

Ora, una nuova ricerca suggerisce che i doppelgänger hanno più cose in comune di quanto sembri. Le persone con facce molto simili condividono anche molti degli stessi geni e tratti dello stile di vita, secondo un nuovo articolo pubblicato martedì sulla rivista Cell Reports.

Può sembrare ovvio che le persone con caratteristiche facciali simili condividessero anche sequenze di DNA somiglianti, ma nessuno lo aveva scientificamente dimostrato, fino ad ora. Grazie a Internet, ora è più facile che mai per i ricercatori rintracciare e studiare i sosia.

Per capire cosa stesse succedendo a livello genetico tra i doppelgänger, gli studiosi sono stati aiutati dal fotografo canadese François Brunelle. Dal 1999 Brunelle viaggia per il mondo per immortalare i volti degli sconosciuti che sembrano identici per il suo progetto. I ricercatori hanno chiesto il contributo di 32 coppie di modelli, affinché rispondessero a domande sul loro stile di vita e di inviare campioni del loro DNA.

Un software di riconoscimento facciale ha riconosciuto come “identici” la metà dei sosia che hanno partecipato allo studio. Ma gli scienziati non si sono fermati qui: si è poi studiato il DNA dei partecipanti. Hanno scoperto che nove delle 16 coppie dall'aspetto identico condividevano molte variazioni genetiche comuni note come polimorfismi a singolo nucleotide. Queste coppie sono "quindi come gemelli virtuali", afferma Manel Esteller, un genetista.

In termini di stile di vita, i "doppi umani" avevano anche maggiori probabilità di avere altre caratteristiche in comune, come il peso, l'altezza, il vizio del fumo e il livello di istruzione. "Poiché la popolazione umana è ora di 7,9 miliardi, è sempre più probabile che si verifichino ripetizioni simili", afferma Esteller in una nota.