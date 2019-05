La sospensione del ban del Governo Americano fa respirare il titolo Huawei

Come ampiamente prevedibile, la sospensione di 90 giorni imposta dal Governo Americano al ban di Donald Trump, ha avuto delle ripercussioni importanti anche sul titolo del colosso cinese delle comunicazioni.

La borsa cinese di Shenzhen ha chiuso alle 9:00 italiane, quando il Dipartimento del Commercio Americano aveva già ufficializzato la proroga di 90 giorni del provvedimento.

Il titolo Huawei Culture Co Ltd evidentemente ha respirato, ed ha chiuso le contrattazioni in guadagno del 2,20 per cento, al termine di una giornata convulsa in cui ha registrato valori ben al di sotto di tale soglia a causa dei timori degli investitori sulle possibili ripercussioni del ban imposto da Donald Trump, a cui nella giornata di ieri si è aggiunta anche la revoca della licenza di Android da parte di Google, che si è unita ad altre compagnie a stelle e strisce che hanno tagliato tutti i ponti col colosso di Shenzhen.

Sarà a questo punto interessante vedere che tipo di ripercussioni avrà la parziale retromarcia dell'esecutivo americano sui titoli di Google, Intel, Broadcom e Qualcomm, che nella giornata di ieri in apertura di contrattazioni avevano riportato perdite anche gravi, arrivando a toccare anche quota -4%.

Vi terremo aggiornati non appena avremo le prime indicazioni, all'apertura delle contrattazioni, che prederanno il via tra qualche minuto.