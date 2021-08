Sospesa la vendita di Samsung Galaxy Buds+: è l'addio del modello originale?

Recentemente abbiamo assistito, durante l’evento Galaxy Unpacked dell’11 agosto 2021, alla presentazione degli auricolari TWS Samsung Galaxy Buds 2 la cui disponibilità sul mercato globale avverrà a partire dal prossimo 27 agosto. Nel mentre, però, sembrerebbe che la società asiatica abbia iniziato a dire addio ai Galaxy Buds Plus.

Gli ultimi report pubblicati da CNET parlano chiaro: sebbene Samsung non abbia effettivamente annunciato tramite alcun canale e in alcun modo il ritiro ufficiale dei Galaxy Buds Plus, la prima generazione di auricolari TWS del brand sudcoreano non risulta più disponibile per l’acquisto sul sito Web. Inoltre, i redattori di CNET hanno contattato direttamente il servizio clienti tramite chat testuale e due rappresentanti differenti hanno confermato l’interruzione della vendita di Galaxy Buds Plus.

A due anni dal lancio, dunque, in seguito alla presentazione dei successori Galaxy Buds 2 le prime cuffiette True Wireless lanciate come risposta alle AirPods di casa Apple sembrano in procinto di abbandonare il mercato. Molto probabilmente si tratta anche della mancanza di unità in seguito alla conversione nella produzione dalla prima alla seconda iterazione, decisione comprensibile dunque data l’evoluzione del prodotto. Al momento non c’è ancora una conferma da parte dei PR Samsung in seguito alla richiesta da parte di CNET, ma l’ufficialità sembra ormai imminente.

Tra gli altri prodotti presentati recentemente dal brand sudcoreano figurano anche i dispositivi Galaxy Z Fold3, Z Flip3 e Galaxy Watch 4, tutti già disponibili in Italia.