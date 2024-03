Sospetti tra le stelle: come faremo a scoprire un criminale nello spazio?

L'avventura nel cosmo è pronta a varcare nuovi confini con il programma Artemis della NASA e il turismo spaziale. Ma con nuovi mondi da esplorare sorgono nuove sfide, come la possibilità di illeciti in luoghi dove nessun essere umano ne ha mai commessi prima. Parafrasando una verso di Caparezza: "Crimini nello spazio!".

L'astroforense si propone come la soluzione a questi enigmi a gravità zero, unendo scienza e deduzione in un contesto extraterrestre. L'ambiente dello spazio pone ostacoli inediti per gli investigatori. Le condizioni estreme, come la microgravità, le radiazioni cosmiche e le temperature estreme, influenzano ogni aspetto delle indagini.

Un esempio lampante è l'analisi delle macchie di ematiche, fondamentale nelle indagini forensi sulla Terra, ma completamente trasformata nello spazio. A bordo della Stazione Spaziale Internazionale o sulla superficie lunare la gravità è una frazione di quella terrestre, modificando radicalmente il comportamento dei fluidi. Questo cambia le regole del gioco per l'analisi delle macchie di sangue, che si basa sulla gravità per interpretare come e da dove siano state proiettate.

Ma la scienza e la fisica ci vengono in aiuto. Un esperimento innovativo condotto in assenza di gravità usando un aereo che simula la microgravità, ha gettato le basi per la nuova disciplina astroforense. Senza il suo peso a influenzarne la caduta, il sangue viaggia in linea retta fino a colpire una superficie, creando macchie più piccole a causa della maggiore influenza della tensione superficiale.

Mistero risolto, dunque, almeno per quanto riguarda i tipi di delitto che riguardano analisi simili. Ora il bello sta nel trovare soluzioni concrete anche per altri generi di crimine, come il primo giallo avvenuto nello spazio. Per fortuna esistono già 5 trattati spaziali che ci aiuteranno in questo arduo compito

