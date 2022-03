Sospiro di sollievo per le criptovalute: l'UE non ha approvato il ban al proof-of-work

La scorsa settimana vi abbiamo parlato del possibile ban degli algoritmi proof-of-work per le criptovalute da parte dell'Unione Europea, che sarebbe stato messo al voto nella giornata di ieri, lunedì 14 marzo. Fortunatamente per chi opera nel mercato crypto, il Parlamento Europeo non ha approvato il ban nonostante le pressioni a riguardo.

La proposta presentata al Parlamento Europeo è stata molto controversa fino all'ultimo, unendo un ban de facto quasi totale per le maggiori criptovalute, come Ethereum e Bitcoin, sul modello di quanto fatto dalla Cina con il mining delle criptovalute lo scorso anno, a delle legittime preoccupazioni per l'impatto climatico degli algoritmi di mining e di convalida proof-of-work.

Il fallimento della proposta relativa al ban degli algoritmi proof-of-work, comunque, non significa che l'UE non voglia più regolare le criptovalute: al contrario, dopo il voto di ieri, la Commissione sugli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo ha deciso di portare avanti la legge-quadro MiCA, rimuovendo però la "linea dura" contro gli algoritmi proof-of-work.

In particolare, l'approvazione di una legislazione definitiva sulle criptovalute, che potrebbe comportare una stretta sulle pratiche meno ecosostenibili legate a queste ultime, potrebbe arrivare in tempi molto brevi, sia perché il Parlamento è sotto la forte pressione di alcuni Stati membri, come l'Ungheria e la Svezia (che potrebbe arrivare al ban del mining di criptovalute in via indipendente da ciò che verrà deciso a Strasburgo), sia per via della crisi energetica attualmente in corso, che è stata persino acuita dall'inizio della guerra in Ucraina.

La versione rigettata della proposta di legge-quadro MiCA, comunque, avrebbe imposto la transizione dal proof-of-work al proof-of-stake per tutte le principali criptovalute, in quello che molti utenti vedono come un "colpo mortale" a Bitcoin, che non ha ancora alcun piano per tale transizione. Nonostante ciò, comunque, resta il problema ecologico: al momento, infatti, l'intero network di Bitcoin utilizza in un anno più energia della Norvegia, collocandosi al di sopra di ben 168 Stati del pianeta in termini di consumi energetici annui.