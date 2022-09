Registrato il primo 'vagito' di una stella: è sorprendente!

Dopo aver visto la stella che sta infastidendo gli scienziati, un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters ci offre importanti informazioni in merito alla formazione delle stelle agli albori dell'universo.

La principale domanda che si pongono gli scienziati, è se tale processo di formazione stellare agli albori, fosse per l'appunto differente rispetto ad oggi in virtù della minor presenza di elementi pesanti nel mezzo interstellare.

Tale particolare condizione, può ancora essere osservata nella Piccola Nube di Magellano, nella quale, come nelle galassie di 10 miliardi di anni fa, non sono presenti in grandi quantità gli elementi più pesanti dell'elio.

Tale fenomeno è stato registrato grazie ad un gruppo di ricercatori guidati da Toshikazu Onishi della Osaka Metropolitan University in Giappone, mediante l'utilizzo del telescopio Alma che ha permesso anche di misurare un buco nero, hanno individuato un flusso bipolare di gas che fuoriesce dalla giovanissima stella Y246, proprio nella Piccola Nube di Magellano, con una velocità maggiore ai 54.000 chilometri orari.

I ricercatori ipotizzano che questa specie di "vagito" sopprima la rotazione delle stelle giovani da poco formatesi, addirittura accelerandone la crescita. Si tratta di uno studio che potrebbe dunque aprire nuove strade per far luce sulla formazione delle stelle e dei pianeti, di cui ancora sappiamo relativamente poco.