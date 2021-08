Questa sostanza inquinante altera il comportamento di alcune specie marine

Secondo uno studio una sostanza usata come additivo plastico provoca, in alcune specie marine, dei comportamenti particolari che potrebbero, a lungo andare, interferire con la loro sopravvivenza.

La plastica è uno dei tanti inquinanti che stanno minacciando la vita e la sopravvivenza di molte specie marine ed un nuovo studio punta i riflettori su una sostanza particolare, un additivo che sembrerebbe modificare il comportamento di alcune creature marine. La sostanza in questione si chiama oleamide ed essa viene rilasciata nei nostri mari dalla plastica. Ebbene, in una ricerca scientifica pubblicata sulla rivista Marine Pollution Bulletin si è visto come anche le basse concentrazioni di questo inquinante riescano a fare aumentare la frequenza respiratoria nei paguri eremiti (Pagurus Bernahardus). Non solo.

Sembra che questa sostanza stimoli la fame di questi animali che iniziano a rosicchiare i pezzetti di plastica dai quali fuoriesce l’oleamide. Il motivo di questo strano comportamento da parte dei paguri va ricercato nella somiglianza chimica che l’oleamide possiede con un’altra sostanza che viene rilasciata da alghe e artropodi morti ed in decomposizione. Siccome i paguri sono degli animali spazzini molto efficienti, la sostanza inquinante li confonde e l’animale, ignaro, sarebbe indotto a credere che questo odore provenga non tanto da un pezzetto di dannosa plastica, quanto da un gustoso pranzetto in decomposizione che lo sta aspettando. Ma sembra che questa sostanza non confonda solamente i paguri. Nei maschi di una particolare specie di gamberetti (Lysmasta boggesi) pare che la presenza dell’oleamide stimoli l’attività sessuale.

Come evidenziato in un altro studio, nella rivista Plos One, nel 2011, l’oleamide viene confusa, dai gamberetti maschi di questa specie, con un segnale sessuale rilasciato dalle femmine. Il gamberetto, quindi, crede di accoppiarsi con una femmina della sua stessa specie quando, in verità, la sostanza proviene da un pezzetto di plastica. Ecco, quindi, che la plastica o le altre sostanze inquinanti che vengono rilasciate nell’ambiente possono portare con loro molti altri problemi, e alcuni di questi possono persino essere celati e nascosti alla nostra vista ma provocare eventi dannosi in determinate specie che convivono con i nostri rifiuti.