Le sostanze chimiche delle nostre case causano il diabete: ecco di cosa si tratta

Lo studio della UC Riverside ha dimostrato che i ritardanti di fiamma, ovvero i PBDE, i quali si trovano in quasi tutte le case americane e probabilmente anche europee, a contatto con i topi da laboratorio fanno sì che questi partoriscano figli diabetici. Dove si trovano esattamente queste sostanze?

I mobili delle nostre case spesso vengono creati con i PBDE, prodotti chimici utilizzati nell'arredamento domestico per prevenire gli incendi. Questi rilasciano nell'aria delle sostanze che vengono respirate da chi abita gli appartamenti, ciò porterebbe alla generazione di prole diabetica, di cui esistono trattamenti remissivi (per gli esseri umani) come quello al testosterone.

"I topi hanno ricevuto il PBDE dalle loro madri mentre erano ancora in grembo, mentre quelli già nati dal latte materno dei topi - ha spiegato Elena Kozlova, autrice dello studio e dottoranda in neuroscienze dell'UC Riverside - sorprendentemente, in età adulta e dopo essere stati a lungo esposti al PBDE, la prole femminile ha sviluppato il diabete."

"I PBDE sono ovunque in casa, è impossibile evitarli completamente." Ha detto la dottoressa Margarita Curras-Collazo, neuroscienziata e co-autrice dello studio. Dei PBDE più dannosi, in effetti, è vietata la produzione e importazione, negli Stati Uniti, tuttavia l'inadeguato riciclaggio dei prodotti che contengono tali sostanze ha causato l'inquinamento dell'acqua, del suolo e ovviamente dell'aria. "I ricercatori continuano a trovare queste sostanze nel sangue umano, nel grasso, nei tessuti fetali e nel latte materno in tutto il mondo."

L'obiettivo degli scienziati allora è stato capire che effetto avrebbero avuto tali sostanze nei figli generati dalle persone che avevano il PBDE all'interno del proprio corpo. I ricercatori hanno quindi somministrato nei topi incinti o in fase di allattamento basse quantità di PBDE, proporzionali all'esposizione media umana.

La loro prole ha effettivamente dimostrato una naturale intolleranza agli alti livelli di glucosio a digiuno, insensibilità all'insulina e bassi livelli di quest'ultima nel sangue, tutti i segni distintivi del diabete, misurabile anche attraverso delle lenti. Inoltre i topi presentavano un gran numero di endocannabinoidi nel fegato, molecole associate all'appetito al metabolismo e all'obesità.

É curioso come, sebbene anche le madri sviluppavano intolleranza al glucosio non venivano colpite come i loro figli. "I nostri risultati indicano che le sostanze chimiche nell'ambiente, come i PBDE, possono essere trasferite e l'esposizione ad essere durante il periodo di sviluppo del feto è dannosa per la salute." Ha concluso Curras-Collazo.

Il team ha chiarito che serviranno ulteriori studi per dimostrare l'effetto a lungo termine del PBDE sugli esseri umani, ma le ricerche sono in corso e sicuramente presto avremo notizie.