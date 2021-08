Sostanze pericolose sarebbero state approvate dall'EPA: queste le accuse di 4 informatori

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) è un organismo federale degli USA, deputato alla salvaguardia dell’ambiente e della salute umana. Alcuni recenti risvolti l’hanno vista implicata in una rete di accuse, mosse da informatori interni, riguardo l’approvazione di alcune sostanze chimiche che potrebbero essere pericolose.

L’approccio dell’EPA per l’approvazione di una sostanza chimica si basa su un processo di revisione, teso a valutare il rischio della sostanza in esame e, in tal modo, necessita delle tempistiche adatte.

Di recente, sembrano essere emerse delle dinamiche fumose per quanto riguarda le metodiche e le tempistiche per l’approvazione di alcune sostanze. Infatti, secondo quanto trapelato da quattro informatori dell’EPA, l’agenzia sembrerebbe aver falsificato le valutazioni di rischio di alcune sostanze da immettere sul mercato.

Kyla Bennet, direttrice del Public Employees for Environmental Responsibility(PEER), organizzazione non a scopo di lucro, in merito alla vicenda, ha dichiarato: "Non dormo la notte sapendo quello che so dagli informatori". Questi ultimi sono attualmente rappresentati dagli avvocati della PEER.

Le accuse degli informatori, sottoposte al vaglio degli organi di controllo federali, hanno innescato un’indagine sulla sezione per la sicurezza chimica e la prevenzione dell’inquinamento dell’EPA.

Nel 2016 il Congresso ha promulgato una serie di leggi per intensificare il processo di approvazione delle sostanze chimiche ma, secondo gli scienziati informatori dell’agenzia, sembra che alcuni manager dell'EPA abbiano volutamente alterato le valutazioni dei rischi. Ciò attraverso pressioni fatte sulle equipe scientifiche, per valutare rapidamente le sostanze pericolose da immettere sul mercato, avvallandole come sicure.

Uno dei tentativi per velocizzare l’approvazione di “sostanze dubbie” si sarebbe consumato all’oscuro degli autori delle valutazioni, manomettendo i documenti che rilevavano la cancerogenicità delle suddette sostanze chimiche.

Dalle dichiarazioni emerge che i casi di approvazione che generavano disaccordo tra la dirigenza manageriale e l’equipe scientifica venissero dichiarati come “scottanti” e sottoposti a manager che ne avrebbero velocizzato l’approvazione, di modo da poterla comunque immettere sul mercato.

Altre intromissioni della direzione nei processi di valutazione del rischio sarebbero stati incentrati sul limitare gli scambi tra gli scienziati e velocizzare eccessivamente la durata delle stesse valutazioni, in un termine di 90 giorni che, secondo gli scienziati, rappresenta un lasso di tempo insufficiente.

In merito a queste rivelazioni, Bennet ha dichiarato: "I manager sembrano pensare che il loro lavoro sia quello di immettere sul mercato il maggior numero possibile di nuove sostanze chimiche”, e continuando "Stanno vendendo la loro anima. Sono soldi, è avidità, ma non ha senso. Queste persone non hanno figli o nipoti? A loro non importa?”.

Una serie di esponenti del campo scientifico, unitamente alla PEER e alla commissione per l’energia e il commercio della Camera, si sono espressi affinché l’EPA intervenga e dia spiegazioni riguardo le dichiarazioni degli informatori e provveda, se le accuse dovessero rivelarsi vere, a rivalutare le procedure di approvazione delle sostanze chimiche in esame.

Valutare il rischio di tossicità di una sostanza è una procedura chiave nella salvaguardia della salute umana, sia per identificare sostanze ad alta tossicità che per scovare quelle a cui siamo esposti quotidianamente e che potrebbero nascondere dei rischi.