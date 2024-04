Sostanze tossiche immortali contaminano gran parte dell'acqua terrestre

Un importante studio, pubblicato sulle pagine della nota rivista scientifica Nature Geoscience, ha messo in luce il pericolo, per noi e l'ambiente, delle sostanze note come per- e poli-fluoroalchiliche, i (purtroppo) famosi PFAS, conosciute anche come “sostanze chimiche tossiche eterne”, per la loro capacità di non degradarsi.

Utilizzate fin dalla metà dello scorso secolo, si può pensare che siano stati impiegati solo come rivestimento per pentole e padelle, grazie alla loro capacità di resistere a macchie, calore, olio, grasso ed acqua, ma purtroppo non è così. I PFAS, infatti, sono presenti anche in altri prodotti, tra cui abbigliamento, mobili, adesivi, imballaggi alimentari, superfici, isolamento di cavi elettrici e schiume antincendio. Pensate che sono stati trovati anche in prodotti apparentemente biodegradabili, come le ormai diffuse cannucce di carta.

Negli anni però, diversi studi, hanno messo in luce la possibile tossicità di queste sostanze (definite endocrine disruptors), trovando potenziali collegamenti tra l’esposizione ai PFAS e lo sviluppo di vari esiti avversi per la salute, tra cui alterato metabolismo, disfunzioni nella regolazione del peso corporeo, compromessa funzionalità renale, patologie a carico della tiroide, livelli alterati degli ormoni sessuali e sviluppo di vari tumori (in fegato, reni e gonadi).

Il problema, però, è solo la punta dell'iceberg poiché, nonostante il gran numero di ricerche, ci sono ancora molte cose che non sappiamo sulla portata o sulla natura di questa minaccia. Non sappiamo, infatti, nemmeno quante di queste sostanze chimiche siano presenti nelle nostre riserve idriche.

Per cercare, quindi, di dipanare una tale matassa di incertezze e lacune di prove scientifiche, un team di ricercatori dell’Università del New South Wales a Sydney, ha condotto un un nuovo importante studio internazionale scoprendo che, purtroppo, gran parte dell’acqua di fonte globale supera i limiti di sicurezza potabile da PFAS.

Il Professor Denis O'Carroll, autore principale dello studio, ha infatti spiegato: "Molte delle nostre acque di fonte sono al di sopra dei limiti normativi in quanto a concentrazioni di PFAS. Sapevamo già come queste sostanze fossero pervasivi nell’ambiente, ma siamo rimasti sorpresi nello scoprire come gran parte delle acque di fonte fossero al di sopra delle raccomandazioni di potabilità".

Il team è stato in grado di creare più di 45.000 punti dati nell'arco di 20 anni, anche grazie all'utilizzo di molteplici fonti, tra cui rapporti governativi, database e letteratura sottoposta a revisione paritaria proveniente da tutto il mondo.

"I risultati sono preoccupanti. Stiamo parlando di situazioni oltre il limite del 5%, ed in alcuni casi anche oltre il 50%", ha affermato l'autore. Tuttavia, è doveroso precisare che i campionamenti sono stati fatti "a monte", nell'acqua di fonte e presso le dighe, non nell'acqua potabile che arriva nel rubinetto di casa.

Quest'ultima, infatti, passa attraverso impianti di trattamento che depurano l'acqua destinata al consumo, con alcuni di questi che sono addirittura progettati per ridurre proprio la quantità di sostanze chimiche come i PFAS prima che l’acqua raggiunga noi utenti.

Il Prof. O'Carroll ha inoltre tenuto a precisare: "L'acqua potabile è in gran parte sicura e non esito a berla io stesso. Penso però che valga assolutamente la pena monitorare i livelli di PFAS e rendere i dati facilmente disponibili".

