'Può sostenere la vita', scoperto un pianeta simile alla Terra vicino a noi

L'universo è troppo grande per credere che non esistano mondi come il nostro... e proprio recentemente gli scienziati della NASA hanno avvistato un corpo celeste simile alla Terra e in grado - almeno secondo loro - di sostenere la vita.

All'American Astronomical Society, l'agenzia spaziale ha infatti affermato che il pianeta "è delle dimensioni della Terra" e potrebbe perfino potenzialmente ospitare acqua allo stato liquido. Una scoperta quindi molto importante, che si unisce a quelle condotte recentemente, come quella dei due mondi oceanici.

C'è anche un'altra buona notizia: la NASA nota nel suo comunicato stampa che il pianeta ha probabilmente un guscio "roccioso" come quello del nostro mondo. Rendendolo ancora più simile a Gaia. Il "nuovo arrivato" si chiama TOI 700 ed è stato scoperto dal Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) del MIT e orbita intorno alla stella nana TOI 700, situata a circa 100 anni luce da Terra nella costellazione del Dorado.

Ci sono anche altri pianeti intorno alla stella e hanno entrambi all'incirca le dimensioni della Terra e si trovano all'interno della zona abitabile. TOI 700 d è stato il primo mondo scoperto delle dimensioni della Terra e nella zona abitabile di una stella da parte di TESS. "Questo è uno dei pochi sistemi con pianeti multipli, piccoli e abitabili che conosciamo", ha dichiarato Emily Gilbert, scienziata del Jet Propulsion Laboratory che ha guidato la ricerca che ha trovato i pianeti vicini. "Ciò rende il sistema TOI 700 una prospettiva entusiasmante per un ulteriore follow-up."