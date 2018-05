Sostituire i passaporti con il riconoscimento facciale, l'idea da Singapore

Il riconoscimento facciale diventa sempre più centrale nella sicurezza. Secondo quanto annunciato dalla BBC, l'aeroporto di Singapore Changi starebbe testando un sistema di riconoscimento facciale che mira ad accelerare i controlli da parte dei passeggeri. L'obiettivo finale è sostituire i controlli a mano con i passaporti e velocizzare.

Reuters però riferisce che la proposta che mira ad utilizzare le telecamere montate sui lampioni per scansionare i volti dei cittadini avrebbero sollevato non pochi problemi con la privacy, ma i funzionari dell'aeroporto hanno fermamente smentito l'ipotesi secondo cui abbiano messo su un sistema in stile Grande Fratello per spiare i cittadini.

"Abbiamo molte segnalazioni di passeggeri che hanno perso il volo o che si sono smarriti, quindi un possibile utilizzo che pensiamo di fare con questo sistema è proprio venire incontro a queste problematiche, naturalmente con il permesso delle compagnie aeree che dovrebbero aiutarci a rilevare le persone che ancora non sono salite sul volo" ha affermato Steve Lee, capo del Changi Airport Group.

Nel nuovissimo terminal di Changi, il T4, è già in corso l'utilizzo del riconoscimento facciale per le opzioni di check-in, ma anche per il bad drop e l'imbarco. Il tutto si traduce chiaramente in meno code all'aeroporto, ma anche in una minore presenza del personale aeroportuale o di sicurezza.

Ad esempio, quando i passeggeri lasciano i bagagli presso le cabine non presidiate, viene scattata una foto del loro volto e quindi abbinata alla foto presente sul passaporto.

Alle porte di sicurezza automatizzate, un altro scatto viene preso e viene utilizzato per verificare l'identità dei passeggeri alle porte d'imbarco.

I dirigenti dell'aeroporto stanno anche prendendo in considerazione l'idea di utilizzare lo stesso sitema anche negli altri tre terminal, oltre che nel quinto terminal che dovrebbe essere operativo nel giro di dieci anni.

L'obiettivo è di sostituire il passaporto con il proprio volto, come affermato da Lee.