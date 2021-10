Sotheby's Metaverse: apre il marketplace ufficiale per gli NFT della casa d'aste

Era solo questione di tempo prima che Sotheby's, casa d'aste nota in tutto il mondo per aver gestito la vendita di alcuni dei tesori più preziosi della storia dell'umanità, entrasse a piè pari nel mondo degli NFT.

Nasce così il Sotheby's Metaverse, un vero e proprio marketplace in cui verranno messe all'asta le collezioni di numerosi artisti digitali, opportunamente firmate sulla blockchain Ethereum.

In realtà non è esattamente il primo tentativo per Sotheby's, recentemente finito su queste pagine anche per una clamorosa asta della collezione Guikas con Ferrari e per l'asta di una Porsche 911 R del 1968. La casa d'aste inglese, infatti, già quest'anno aveva proposto una collezione di numerose Bored Ape da collezione per oltre 24 milioni, oltre a una collezione di opere d'arte digitali di Pak.

Grazie al Metaverse ora la direzione del battitore d'asta appare ancora più chiara. Qui si potranno acquistare NFT in valute fiat e criptovalute, tra cui Ethereum e Bitcoin.

Come affermato dal co-responsabile per le vendite digitali di Sotheby's, Michael Bouhanna, "Con Sotheby's Metaverse, creeremo un nuovo ecosistema industriale che funge da destinazione per le vendite e le aste di arte digitale più sofisticate, posizionando Sotheby's al centro di alcune delle più importanti attività del settore NFT". Interessante anche la scelta delle parole utilizzate nel nome, dal momento che metaverso è un termine spesso usato quando si parla di tecnologia blockchain per descrivere quei progetti che stanno lavorando per la costruzione di nuovi mondi digitali condivisi.

Tra l'altro, molto presto la piattaforma della casa d'aste ospiterà la collezione Natively Digital 1.2, una raccolta di 53 NFT da collezione attualmente detenute da 19 celebrità. L'asta è fissata per il 18 ottobre e finirà il 26 dello stesso mese.