Sott'acqua dei super conduttori potrebbero essere i responsabili della nascita della vita

Come si sia sviluppata la vita sul nostro pianeta rimane ancora uno dei più grandi e affascinanti misteri a cui si sta cercando di dare una risposta.

Si sa per certo che la vita sia iniziata negli ambienti marini, ma dove di preciso e come? Uno studio condotto da alcuni ricercatori dell’Università di Tokyo cerca di fornire qualche risposta in più.

Le zone dove è più probabile che si sia sviluppata la vita sono gli ambienti di oceano profondo idrotermali.

Qui l’acqua viene scaldata dalle rocce calde del mantello terrestre e la temperatura tutto intorno è più calda rispetto al resto dell’oceano, rendendo questi luoghi termali le aree più adatte alla formazione della vita.

Non solo. Da queste fratture del fondale marino si riversano rocce provenienti dagli strati inferiori della terra, rocce semi fuse che riversano nelle profondità marine anche vari tipi di metalli sotto forma di solfuri.

I metalli, si sa, sono degli ottimi conduttori e fuoriescono dalle zone di frattura degli ambienti idrotermali. Si depositano tutto intorno la zona di frattura e fanno passare della corrente elettrica.

Intorno a questi metalli l’acqua ha caratteristiche fisiche molto diverse: per esempio, è più fredda in prossimità della zona idrotermale e più calda all’interno; stesso dicasi per la densità.

Queste differenze di tipo fisico nell’acqua creano una differenza di potenziale, quindi elettricità, che si muove attraverso questi solfuri metallici. Si viene a creare, quindi, una specie di “batteria” naturale.

Ma cosa lega l’elettricità e la formazione della vita in ambienti idrotermali? Ebbene, è stato scoperto che molte reazioni chimiche indispensabili alla vita siano state promosse da questi metalli e solfuri e che questi possano agire come agenti riducenti e catalizzatori.

Non solo. Molti composti organici si formano grazie all’energia elettrica idrotermica che scorre attraverso i metalli presenti intorno alle zone idrotermali.

Forse una delle cose più affascinanti e interessanti di questa scoperta è la possibilità che lì dove, in altri pianeti, vi sia acqua e una sorgente calda termale, possano avvenire questi stessi meccanismi appena descritti.

E’ stato infatti documentato che alcune lune di Saturno e Giove (Encelado ed Europa) hanno attività idrotermali sul loro fondale, avvalorando così l’ipotesi che possano esistere semplici forme di vita.