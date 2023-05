Sottocosto Apple Unieuro: offerte su iPhone, Apple Watch, iPad e Mac

In aggiunta al Sottocosto Dyson di Unieuro, la catena di distribuzione propone anche una serie di offerte molto interessanti sui prodotti Apple. Protagonisti sono iPhone, Apple Watch, iPad e Mac che vengono proposti a prezzi molto convenienti.

iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile ad 829 euro, il 19% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino. In sconto però troviamo anche iPhone 14 Pro da 128 gigabyte, che viene proposto a 1149 Euro, con un risparmio del 14% rispetto ai 1339 Euro imposti dal produttore. L’iPhone 14 Pro Max da 256 gigabyte invece può essere acquistato a 1399 Euro, con un risparmio del 13% dai 1619 Euro di listino.

Apple Watch SE GPS only con cassa da 40mm passa a 249 Euro, il 19% in meno dai 309 Euro imposti dal produttore, mentre la variante da 44mm è disponibile a 289 Euro, il 17% in meno dai 349 Euro di listino.

Tra i Mac, invece, segnaliamo il Mac Mini con processore M2, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 599 Euro, il 17% in meno dai 729 Euro di listino. Il MacBook Air da 13 pollici con M1, 8GB di RAM ed SSD da 256GB invece passa a 999 Euro, il 18% in meno dai 1229 Euro di listino. Il MacBook Air da 13 pollici con chip M2, 8GB di RAM ed SSD da 256GB invece passa a 1199 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.