Sottocosto Dyson da Unieuro fino al 4 Giugno: due sconti molto interessanti

Nel Sottocosto di Unieuro in scadenza a Giugno 2023, segnaliamo una doppia offerta molto interessante su due prodotti a marchio Dyson: un’aspirapolvere ed un purificatore d’aria.

Il Dyson V10 Origin, nella colorazione rossa, è disponibile a 329 Euro, il 31% in meno rispetto ai 479 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili a tasso zero ed interessi zero con PayPal e Klarna da 109,66 Euro al mese. La consegna a domicilio, senza costi aggiuntivi, è stimata tra il 1 ed il 3 Giugno 2023,mentre il ritiro in negozio può essere scelto direttamente nel punto vendita più vicino.

In sconto segnaliamo anche il Dyson Purifier Cool AutoReact, il purificatore d’aria che passa a 399 Euro, il 33% in meno rispetto ai 599 Euro di listino. Anche in questo caso, Unieuro propone il pagamento in tre rate mensili con Klarna e PayPal a tasso zero ed interessi zero a 133 Euro. La consegna è stimata tra il 1 ed il 3 Giugno 2023, e per il ritiro in negozio si applicano le stese condizioni del prodotto indicato in precedenza poco sopra.

Ricordiamo come sempre che la lista completa dei prodotti in offerta nel Sottocosto di Unieuro è disponibile nella pagina dedicata.