Sottocosto Euronics: 3 smart TV Samsung a metà prezzo, tra cui 2 QLED 4K

Il Sottocosto Online lanciato da Euronics a fine aprile 2022 è l’occasione perfetta per aggiudicarsi dispositivi d’elettronica e informatica a prezzi stracciati. In particolar modo, di seguito riprenderemo 3 smart TV Samsung a metà prezzo o anche al 54% in meno: vediamoli nel dettaglio, tra specifiche e costo finale.

Il modello meno costoso e dallo sconto più elevato è il Samsung 50LS03A appartenente alla gamma The Frame, uscito nel 2021 e caratterizzato da un pannello Ultra HD 4K da 50 pollici con cornice più spessa per essere utilizzato sia come televisore standard, sia come quadro digitale. Notiamo, infatti, la compatibilità con il DVB-T2 per il digitale terrestre, con lo standard audio Dolby Digital Plus e persino con la tecnologia ALLM per il gaming. Il prezzo? 549 Euro anziché 1.199 Euro, con consegna gratuita a domicilio.

Se invece preferite modelli più tradizionali, allora il Samsung QE50Q80A con schermo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici farà al caso vostro, in quanto venduto a 649 Euro al posto dei 1.299 Euro di listino. Il pannello in dotazione a questo TV specifico ha un refresh rate pari a 60Hz, è compatibile con HDR10+, HLG e Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo resta sempre la piattaforma proprietaria Tizen.

Conclude il trio di televisori il modello Samsung QE65Q70A con schermo QLED Ultra HD 4K da 65 pollici e dalla frequenza di aggiornamento più elevata rispetto al TV precedente, pari a 120Hz massimo. Anche qui troviamo gli standard HLG e HDR10+, oltre alle tecnologie gaming ALLM e AMD FreeSync Premium Pro. Immancabile, infine, è il DVB-T2. Il prezzo per questo smart TV scende da 1.599 Euro a 799 Euro.

Ancora una volta, in conclusione, ribadiamo che le offerte varranno esclusivamente online e fino al 7 maggio 2022.

Con lo stesso volantino potrete anche aggiudicarvi un ottimo aspirapolvere senza fili Dyson in offerta.