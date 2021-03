Sottocosto Euronics, fino al 40% di sconto su smartphone Oppo e Xiaomi

Assieme agli sconti su TV LG, Philips e Samsung Ultra HD 4K già visti in occasione del Sottocosto Euronics, nella stessa catena di negozi è possibile trovare diversi smartphone in offerta, tra cui soprattutto modelli a marchio Oppo e Xiaomi con sconti fino al 40%. Vediamo dunque quali sono i modelli dalle promozioni più vantaggiose.

Partiamo dal protagonista di questo Sottocosto, ovvero lo smartphone Oppo A91 disponibile a 199 Euro anziché 329 Euro. Si tratta di un dispositivo con display con notch in formato FHD+ da 6.4 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel e, sotto la scocca, chip octa-core MediaTek Helio P70, 8 GB di memoria RAM, 128 GB di spazio di archiviazione espandibile con slot microSD, batteria da 4025 mAh con ricarica rapida VOOC 3.0, fotocamera quadrupla posteriore (48 + 8 + 2 + 2 megapixel) e sensore singolo anteriore da 16 MP.

Restando sul mondo Oppo troviamo il modello Reno4 Z annunciato nell’ottobre 2020, disponibile a 279,90 Euro anziché 399,90 Euro. In questo caso si parla di uno smartphone con display da 6,57 pollici a LED IPS, CPU MediaTek Dimensity 800, 8 GB di RAM LPDDR4x, memoria interna da 256 GB ma non espandibile, batteria da 4000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 65W e, per quanto concerne il comparto fotocamera, si parla di quattro lenti posteriori (48MP principale + 8MP grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e due anteriori 16+2 megapixel.

Passiamo quindi a Xiaomi, di cui è disponibile lo smartphone Redmi Note 9 a 169,90 Euro anziché 229,90 Euro. Il display è un IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici, mentre sotto la scocca figura il chip Mediatek Helio G85 assieme a 4 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria espandibile a 512 GB tramite microSD, batteria da 5020 mAh, quad-camera posteriore (48MP principale + 8MP + 2MP + 2MP) e singolo sensore frontale da 13MP.

Segue infine il modello Xiaomi Mi 10T Pro, in promozione a 499 Euro anziché 649 Euro. Tra le specifiche tecniche troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione non espandibile, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W, tripla fotocamera posteriore (108MP grandangolo + 13MP ultra grandangolo + 5MP macro) e singola lente anteriore da 20MP. Per quanto riguarda il display, infine, si parla di un LCD Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate da 144Hz e sensore di impronte digitali.

Sempre da Euronics potrete trovare anche diversi tablet Lenovo, Samsung e Huawei in offerta.