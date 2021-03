Sottocosto Euronics: 400 Euro di sconto su un TV LG da 55 pollici 4K DVB-T2

Continua il Sottocosto di Euronics, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine propone degli sconti molto interessanti anche sul comparto dei TV. Oggi segnaliamo un'offerta in scadenza il 28 Marzo 2021, salvo esaurimento scorte, su un televisore a marchio LG.

Si tratta del 55NANO866NA da 55 pollici, che è disponibile a 699 Euro, con un risparmio di 400 Euro rispetto ai 1099 Euro di listino. La riduzione di prezzo è, dati alla mano del 36%, ma Euronics propone solo il ritiro in negozio gratuito, mentre per la consegna al piano bisognerà pagare 49 Euro. Gratuito anche il ritiro dell'usato, mentre per la configurazione della TV è richiesto un sovrapprezzo di 11 Euro, con l'installazione della TV a parete che ha un costo di 39 Euro.

Il TV è dotato di un pannello NanoCell Ultra HD 4K e di quattro ingressi HDMI per i attaccare decoder, set top box o console. Sotto la scocca troviamo il processore a7 Gen 3, con supporto Dolby Atmos e Filmmaker Mode. A livello software invece è presente webOS 5.0, che garantisce anche pieno supporto a Disney+.

La promozione rientra nel volantino Euronics di Marzo e, come detto poco sopra, è vincolata alle scorte di magazzino, su cui però non sono disponibili informazioni.