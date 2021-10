Sottocosto Euronics: fino ad 800 Euro di sconto sui TV LG OLED 2021, più bonus TV

Nella giornata di ieri Euronics ha lanciato il Sottocosto di Ottobre 2021, che sarà attivo fino al 10/10 e che, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, permette di portare a casa a prezzo ridotto diversi TV OLED.

Nella fattispecie, segnaliamo due promozioni molto interessanti sui TV LG OLED 2021, su cui è possibile risparmiare fino ad 800 Euro rispetto ai prezzi di listino.

L'LG OLED 48C16 da 48 pollici viene proposto a 1099 Euro, il 35% in meno rispetto ai 1699 Euro. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, viene garantita la disponibilità solo per 860 pezzi.

Interessante anche l'offerta sull'LG OLED 65C16 da 65 pollici, sempre della linea C1 del 2021, che è disponibile a 1899 Euro: in questo caso la riduzione è di 800 Euro se si prende in considerazione che il prezzo di listino imposto è di 2699 Euro.

A ciò si aggiunge anche il bonus TV da 100 Euro messo in campo dal Governo Italiano. Ciò vuol dire che scegliendo il ritiro in negozio, e portando alla cassa un TV da rottamare, si potrà ottenere un bonus fino a 100 Euro sul prezzo già scontato. Davvero una doppia promozione molto interessanti per coloro che sono interessati a cambiare TV.